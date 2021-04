Covid, le news. Record di vaccini in Italia, da lunedì 7 milioni di studenti in aula. LIVE (Di sabato 17 aprile 2021) Vaccinate finora oltre 10 milioni di persone con almeno una dose. Dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa; al ristorante (anche di sera), a teatro e al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Il coprifuoco resta alle 22. Allo studio un pass per vaccinati e guariti. Galli: "Se il rischio è calcolato, è stato calcolato male". Oggi a Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 aprile 2021) Vaccinate finora oltre 10di persone con almeno una dose. Dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa; al ristorante (anche di sera), a teatro e al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Il coprifuoco resta alle 22. Allo studio un pass per vaccinati e guariti. Galli: "Se il rischio è calcolato, è stato calcolato male". Oggi a Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo

Advertising

repubblica : Covid, arma in lutto: due carabinieri morti a distanza di poche settimane: contagiati fermando la folla ai campi da… - ilfoglio_it : I dati di un prepint dell'Università di Ofxord indicano chiaramente che il rischio di trombosi di cui dovremmo preo… - repubblica : ?? Covid, troppi spostamenti e poche mascherine nei luoghi pubblici: ecco perche' in Germania la situazione peggiora… - SommellaRoberto : Parla per la prima volta Nava, capo della #DgReformUe : aiuteremo l’Italia nella messa a terra dei progetti e nel v… - Z3r0Rules : RT @riktroiani: I 'genitori' del #Covid19? Sono due virus #Coronavirus #Sars-like dei #pipistrelli conservati nei laboratori militari. htt… -