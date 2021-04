Covid | le news Bollettino | 15 370 contagi su 331 734 tamponi | 310 i decessi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 17 aprile 2021) Vaccinate finora oltre 10 milioni di persone con almeno una dose. Dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa; al ristorante (anche di sera), a teatro e al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Il coprifuoco resta alle 22. Allo studio un pass per vaccinati e guariti. Galli: "Se il rischio è calcolato, è stato calcolato male". Oggi a Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo