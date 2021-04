Advertising

TV7Benevento : Covid: Labriola (Fi), 'riapriamo Italia senza richiuderla per comportamenti scorretti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Labriola

Metro

... non vorrà dire però abbassare la guardia contro il. Aiutiamo il Paese a rialzarsi tutti ...mascherina quando si conversa restano regole indispensabili.' Lo dichiara in una nota Vincenza, ...Lo dichiarano in una nota i parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D'Attis, Dario Damiani, Francesco Paolo Sisto, Veronica Giannone, Vincenza, Elvira Savino e Carmela Minuto. "Abbiamo ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Grazie al lavoro dei ministri di Forza Italia e del coordinatore nazionale Antonio Tajani, dal 26 aprile il Paese tornerà a sperare. Forza Italia è al Governo per dare un ...1 . CASTELFIDARDO. 1: Governali, Laborie, Salvatelli (32’ st Zrankeon), Bonacchi, Pagliari (29’ st Strano), Labriola, Aloisi (13’ st Capezzani), Ruci (29’ st Tortelli), Pa ...