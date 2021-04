Covid, la Lega si intesta le riaperture decise dal governo. Salvini: «Chi la dura la vince» – Il video (Di sabato 17 aprile 2021) L’estate si avvicina e l’esecutivo si prepara ad allentare la stretta anti-Coronavirus. Come lo scorso anno, complici le temperature più favorevoli, si elimineranno progressivamente gli impedimenti più severi permettendo le attività all’aperto (compresi bar e ristoranti), soprattutto nelle zone in cui i dati epidemici lo permetteranno. Dopo l’ufficialità arrivata ieri 16 aprile nella conferenza stampa del premier Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, il segretario della Lega Matteo Salvini è intervenuto sui suoi social intestando il risultato non alle misure di contenimento dell’inverno e della primavera, ma al pressing Lega, anch’essa al governo. «Chi la dura la vince, è l’inizio di un percorso di ritorno alla normalità, al lavoro», ha detto in ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) L’estate si avvicina e l’esecutivo si prepara ad allentare la stretta anti-Coronavirus. Come lo scorso anno, complici le temperature più favorevoli, si elimineranno progressivamente gli impedimenti più severi permettendo le attività all’aperto (compresi bar e ristoranti), soprattutto nelle zone in cui i dati epidemici lo permetteranno. Dopo l’ufficialità arrivata ieri 16 aprile nella conferenza stampa del premier Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, il segretario dellaMatteoè intervenuto sui suoi socialndo il risultato non alle misure di contenimento dell’inverno e della primavera, ma al pressing, anch’essa al. «Chi lala, è l’inizio di un percorso di ritorno alla normalità, al lavoro», ha detto in ...

