Covid, la Germania mette le mani avanti. Merkel: 'Fase molto seria, la terza ondata la fa da padrone' (Di sabato 17 aprile 2021) La preoccupazione della cancelliera dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Oms: 'In tutto il mondo contagi e morti stanno continuando ad aumentare in modo preoccupante'. Tassi di infezione altissimi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 aprile 2021) La preoccupazione della cancelliera dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Oms: 'In tutto il mondo contagi e morti stanno continuando ad aumentare in modo preoccupante'. Tassi di infezione altissimi ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, troppi spostamenti e poche mascherine nei luoghi pubblici: ecco perche' in Germania la situazione peggiora… - myrtamerlino : Ieri in #Germania somministrate 738.000 dosi di #vaccino in un giorno. Settecentotrentottomila!!! Il resto sono chi… - MediasetTgcom24 : Covid, Germania: numeri troppo alti, servono nuove restrizioni #germania - luragiuseppe : RT @Musso___: In Germania, la Kulona parla come Massimo Galli E Draghi che fa? Riapre ?? In termini di politica estera leuropea, quello… - DiplomaziaTW : RT @Musso___: In Germania, la Kulona parla come Massimo Galli E Draghi che fa? Riapre ?? In termini di politica estera leuropea, quello… -