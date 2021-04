Covid India, nuovo record di contagi: a Nuova Delhi scatta lockdown (Di sabato 17 aprile 2021) A Nuova Delhi scatta il lockdown per il fine settimana mentre l’India registra un altro record di contagi da coronavirus, con 234.692 contagi nelle ultime 24 ore. Si tratta dell’ottavo record di casi positivi negli ultimi nove giorni. In totale i contagiati sono quasi 14,5 milioni, i decessi da ieri 1341 e il totale dei morti da Covid-19 175.649. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Ailper il fine settimana mentre l’registra un altrodida coronavirus, con 234.692nelle ultime 24 ore. Si tratta dell’ottavodi casi positivi negli ultimi nove giorni. In totale iati sono quasi 14,5 milioni, i decessi da ieri 1341 e il totale dei morti da-19 175.649. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

NicolaMorra63 : Oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato hanno chiesto a Biden di sospendere i brevetti sui vaccini come chiesto d… - fattoquotidiano : Covid, il caso dell’India. Dall’illusione dell’immunità di gregge ai casi di contagi record che ora riguardano anch… - Adnkronos : Migliaia di contagi #COVID19 dopo il bagno nel Gange al #KumbhMela. Anche 9 famosi santoni. - MimidiRosa1 : RT @NicolaMorra63: Oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato hanno chiesto a Biden di sospendere i brevetti sui vaccini come chiesto da Ind… - messveneto : Con le vittime di oggi il Covid ha ucciso oltre 3 milioni di persone: India e Brasile tremano: New Delhi entra in l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Covid India, nuovo record di contagi: a Nuova Delhi scatta lockdown ... 1341 i morti A Nuova Delhi scatta il lockdown per il fine settimana mentre l'India registra un ... In totale i contagiati sono quasi 14,5 milioni, i decessi da ieri 1341 e il totale dei morti da Covid - ...

Covid: India, Delhi e altre città chiuse nel fine settimana ... tranne i servizi essenziali, e tutti a casa in questo fine settimana a New Delhi mentre l'India si ... 4,6 milioni solo in questa settimana, nella più totale inosservanza delle norme anti Covid. Un '...

Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: ripartenza dal 26 aprile col ritorno della zona gialla, Campania in zona arancione da lunedì Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 17 aprile ...

Coronavirus ultime notizie. Silvestri: «Tecnologia a Rna ci tirerà fuori, è vera rivoluzione» Tutto chiuso, tranne i servizi essenziali, e tutti a casa in questo fine settimana a New Delhi mentre l'India si trova ad affrontare una feroce ondata di nuovo coronavirus, con oltre 200.000 contagi a ...

