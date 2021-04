Advertising

NicolaMorra63 : Oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato hanno chiesto a Biden di sospendere i brevetti sui vaccini come chiesto d… - fattoquotidiano : Covid, il caso dell’India. Dall’illusione dell’immunità di gregge ai casi di contagi record che ora riguardano anch… - Adnkronos : Migliaia di contagi #COVID19 dopo il bagno nel Gange al #KumbhMela. Anche 9 famosi santoni. - lifestyleblogit : Covid India, nuovo record di contagi: a Nuova Delhi scatta lockdown - - fisco24_info : Covid India, nuovo record di contagi: a Nuova Delhi scatta lockdown: Sono 234.692 i casi nelle ultime 24 ore, 1341… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

... tranne i servizi essenziali, e tutti a casa in questo fine settimana a New Delhi mentre l'si ... 4,6 milioni solo in questa settimana, nella più totale inosservanza delle norme anti. Un '...Piuttosto pone più interrogativi quanto sta accadendo indove la pandemia è riesplosa e dove ... poi nel corso dell'estate penseremo ai più giovani che rischiano meno complicazioni dal". ...(Adnkronos) - A Nuova Delhi scatta il lockdown per il fine settimana mentre l'India registra un altro record di contagi da coronavirus, con 234.692 contagi nelle ultime 24 ore. Si tratta dell'ottavo ...Il sindaco Muzzarelli: "Ora avete gli stessi diritti e doveri di tutti i modenesi". I piccoli hanno 10 anni e provengono da 32 nazioni diverse ...