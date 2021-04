Covid | in Lombardia 2 546 nuovi contagi | 74 decessi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Corriere della Sera

I dati della Regione Sono 2.546 i nuovi contagi da Coronavirus insecondo il bollettino di oggi, 17 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 74 morti. I guariti sono stati 2.006 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi ...Questo quanto riferisce il quotidiano bollettino della Regionesulla diffusione del ... Puglia Su 12.935 test per l'infezione da- 19 eseguiti in Puglia sono stati registrati oggi 1.525 ...ROMA: Emergenza Covid, dagli oltre 330mila test effettuati sono emersi più di 15mila positivi, un dato in linea con quello del giorno precedente ...Ulteriore seppur lieve frenata nella crescita dei positivi sul territorio nazionale. In tutto il Paese 26 pazienti in meno ricoverati in terapia intensiva rispetto alle 24 ore precedenti. La situazion ...