Covid, il Brasile chiede alle donne di rinviare la gravidanza: “Varianti più aggressive in chi è incinta” (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente Jair Bolsonaro continua a spingere sull’acceleratore per incentivare le riaperture, incurante delle vittime e della crisi sanitaria in Brasile, che ha raggiunto picchi drammatici. Solo nelle ultime 24 ore sono stati 3.305 i morti e 85.774 i nuovi casi, e dagli ospedali di Rio de Janeiro e San Paolo arrivano i racconti drammatici dei medici, costretti a intubare i pazienti più gravi da svegli, tenendoli con le mani legate al letto, per mancanza di sedativi. E ora dal segretario della Primary Health Care del ministero della salute brasiliano Raphael Camara arriva l’invito alle donne, se possibile, di posticipare la gravidanza a quando la pandemia sarà sotto controllo, visto che le Varianti si sono dimostrate più aggressive sulle donne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente Jair Bolsonaro continua a spingere sull’acceleratore per incentivare le riaperture, incurante delle vittime e della crisi sanitaria in, che ha raggiunto picchi drammatici. Solo nelle ultime 24 ore sono stati 3.305 i morti e 85.774 i nuovi casi, e dagli ospedali di Rio de Janeiro e San Paolo arrivano i racconti drammatici dei medici, costretti a intubare i pazienti più gravi da svegli, tenendoli con le mani legate al letto, per mancanza di sedativi. E ora dal segretario della Primary Health Care del ministero della salute brasiliano Raphael Camara arriva l’invito, se possibile, di posticipare laa quando la pandemia sarà sotto controllo, visto che lesi sono dimostrate piùsulle...

Advertising

MSF_ITALIA : ??LANCIAMO UN APPELLO internazionale per chiedere alle autorità brasiliane di riconoscere la gravità della crisi e d… - Agenzia_Ansa : Covid: in Brasile 3.305 vittime e 85 mila contagi in 24 ore #ANSA - Avvenire_Nei : Covid-19. Strage di bambini in Brasile, oltre 800 i morti - VienDalMare84 : RT @GioLario: Medici senza frontiere: In Brasile catastrofe umanitaria. Muoiono senza medicine e cura persino i neonati , intubati senza s… - Rosyfree74 : RT @GioLario: Medici senza frontiere: In Brasile catastrofe umanitaria. Muoiono senza medicine e cura persino i neonati , intubati senza s… -