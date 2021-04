Covid, i nuovi colori delle regioni: la Campania passa in arancione da lunedì (Di sabato 17 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per le nuove fasce di rischio in vigore dal 19 aprile: la Campania torna arancione, mentre viene rinnovata fino al 30 aprile la zona rossa per Puglia e Valle d'Aosta. Tutte le altre aree rimangono arancioni, anche se alcuni territori, come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Molise e Alto Adige si avviano ad avere indicatori da giallo Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per le nuove fasce di rischio in vigore dal 19 aprile: latorna, mentre viene rinnovata fino al 30 aprile la zona rossa per Puglia e Valle d'Aosta. Tutte le altre aree rimangono arancioni, anche se alcuni territori, come Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Molise e Alto Adige si avviano ad avere indicatori da giallo

Advertising

repubblica : I nuovi sintomi del Covid, un'intera famiglia all'oscuro del contagio: 'Crampi e nausea, pensavamo a un male di sta… - MediasetTgcom24 : Meno tosse e più stanchezza, meno febbre e più nausea e vomito: ecco i nuovi sintomi del Covid #sintomi… - Mov5Stelle : È urgente continuare a mettere in campo nuovi e tempestivi interventi per fronteggiare la crescita della povertà ca… - Fabienik : RT @TgrRaiTrentino: #Coronavirus in #Trentino: per il secondo giorno consecutivo zero decessi. Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli: 'Con… - Rietilife : Covid, bollettino: 39 nuovi casi e 47 guariti. I positivi totali scendono a 870 - -