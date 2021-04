Covid | Giani | ' In Toscana 1 150 nuovi casi | tasso positivi al 4 | 28%'

Advertising

SalvatoreMerlo : Magnifico Draghi con Erdogàn. Metà di quella stessa franchezza con Emiliano, Giani e Spirlì e già avremmo vaccinato… - FirenzePost : Covid, Giani: 1.150 nuovi contagi, oggi 17 aprile in Toscana. Tasso positivi 4,28% - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - La città metropolitana di Firenze con dati al di sotto della zona rossa. 2.446 positivi dal 10 al… - FirenzePost : Covid, Giani: 1.239 nuovi contagi in Toscana, oggi 16 aprile 2021. Tasso positivi 5,01% - VTrend_it : ?? Numeri stabili quelli di oggi anticipati dal presidente Giani -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

... Veneto e Lazio, Piemonte e Sicilia, Campania e Puglia I numeri delin Italia oggi, regione ... 17 aprile, secondo i dati del bollettino anticipato dal governatore Eugenio. "I nuovi casi ...Il tasso dei nuovi positivi è 4,28% (13,1% sulle prime diagnosi)", scrivesu Twitter.I numeri del covid in Italia oggi, regione per regione, con il bollettino della Protezione Civile e news su contagi, ricoveri, decessi. I dati e le ultime notizie dalla Campania -che entra in zona ara ...Contagi 17 aprile, in calo i nuovi positivi Contagi 17 aprile. I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana sono 1.150 su 26.865 test di cui 15.612 ...