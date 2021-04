Covid, Galli su riaperture 26 aprile e rischio: «Calcolato male» (Di sabato 17 aprile 2021) riaperture in Italia a partire dal 26 aprile. Le ha annunciate Mario Draghi nel corso della sua conferenza stampa del 16 e si è in attesa del nuovo decreto che dovrebbe rendere noti i dettagli di un allentamento delle misure che si concretizzerà nel ripristino di una zona gialla rafforzata dove, quantomeno all'aperto, si tornerà ad avere una quotidianità simile (non uguale, alla luce di protocolli e norme da rispettare) alla normalità pre-Covid. Un rischio Calcolato secondo il governo, tenuto conto che il quadro epidemiologico era in miglioramento ma i numeri erano ancora tutto sommato alti. riaperture 26 aprile, se ne parla ad Otto e mezzo Nel corso della trasmissione Otto e mezzo di La 7 è intervenuto il professor Massimo Galli. L'infettivologo del ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 aprile 2021)in Italia a partire dal 26. Le ha annunciate Mario Draghi nel corso della sua conferenza stampa del 16 e si è in attesa del nuovo decreto che dovrebbe rendere noti i dettagli di un allentamento delle misure che si concretizzerà nel ripristino di una zona gialla rafforzata dove, quantomeno all'aperto, si tornerà ad avere una quotidianità simile (non uguale, alla luce di protocolli e norme da rispettare) alla normalità pre-. Unsecondo il governo, tenuto conto che il quadro epidemiologico era in miglioramento ma i numeri erano ancora tutto sommato alti.26, se ne parla ad Otto e mezzo Nel corso della trasmissione Otto e mezzo di La 7 è intervenuto il professor Massimo. L'infettivologo del ...

Advertising

fanpage : 'Rischio calcolato? Calcolato male'. Galli è preoccupatissimo per le riaperture. - La7tv : #ottoemezzo Covid, il prof. Massimo Galli: 'La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che a… - sinitSermoneta : RT @La7tv: #ottoemezzo Covid, il prof. Massimo Galli: 'La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che avremo presto… - Rivalevante : Riaperture, Galli: «Rischio calcolato? Calcolato male» - ValerioGulia : La vanità dei virologi sempre in televisione e l'instancabile lavoro dei medici in prima linea. Indovinate chi ha p… -