Covid, Galli contro le riaperture decise dal governo: “Rischio calcolato? Calcolato male” | VIDEO (Di sabato 17 aprile 2021) Covid, Galli sulle riaperture: “Rischio Calcolato? Calcolato male” VIDEO L’infettivologo Massimo Galli critica il governo sulle nuove norme anti-Covid, che prevedono le prime riaperture per la fine del mese, affermando che il Rischio Calcolato dall’esecutivo è un “Rischio Calcolato male”. Intervenuto a Otto e Mezzo nella serata di venerdì 16 aprile, il direttore/responsabile del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano ha commentato la decisione del governo di reintrodurre, a partire dal 26 ... Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021)sulle: “L’infettivologo Massimocritica ilsulle nuove norme anti-, che prevedono le primeper la fine del mese, affermando che ildall’esecutivo è un “”. Intervenuto a Otto e Mezzo nella serata di venerdì 16 aprile, il direttore/responsabile del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Luigi Sacco di Milano ha commentato la decisione deldi reintrodurre, a partire dal 26 ...

fanpage : 'Rischio calcolato? Calcolato male'. Galli è preoccupatissimo per le riaperture. - La7tv : #ottoemezzo Covid, il prof. Massimo Galli: 'La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che a… - Rivalevante : Riaperture, Galli: «Rischio calcolato? Calcolato male» - ValerioGulia : La vanità dei virologi sempre in televisione e l'instancabile lavoro dei medici in prima linea. Indovinate chi ha p… - BarisiGiancarlo : RT @La7tv: #ottoemezzo Covid, il prof. Massimo Galli: 'La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che avremo presto… -