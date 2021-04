Covid e vacanze, Gelmini: “Prenotate ma in Italia” (Di sabato 17 aprile 2021) Prenotare le vacanze estive? Si ma in Italia. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, al ‘Tg1’. ”Dobbiamo fare tesoro dei risultati che abbiamo guadagnato con tanti sacrifici, però io credo che ci aspetti un’estate da trascorrere in tranquillità, prenotando anche le vacanze, mi permetto di dire, rigorosamente in Italia per dare una mano alla nostra economia”, ha detto rispondendo sulla possibilità per i cittadini di cominciare a prenotare le vacanze. Quindi, sul piano di riaperture previsto dal governo a partire dal 26 aprile, ha detto: “E’ chiaro che non è un liberi tutti, dobbiamo continuare a mettere in campo le misure precauzionali per evitare i contagi e i problemi che abbiamo vissuto in questo anno molto difficile”. SCUOLA ”C’è ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021) Prenotare leestive? Si ma in. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella, al ‘Tg1’. ”Dobbiamo fare tesoro dei risultati che abbiamo guadagnato con tanti sacrifici, però io credo che ci aspetti un’estate da trascorrere in tranquillità, prenotando anche le, mi permetto di dire, rigorosamente inper dare una mano alla nostra economia”, ha detto rispondendo sulla possibilità per i cittadini di cominciare a prenotare le. Quindi, sul piano di riaperture previsto dal governo a partire dal 26 aprile, ha detto: “E’ chiaro che non è un liberi tutti, dobbiamo continuare a mettere in campo le misure precauzionali per evitare i contagi e i problemi che abbiamo vissuto in questo anno molto difficile”. SCUOLA ”C’è ...

