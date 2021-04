Covid e il “mercato delle malattie”: la ricerca dell’asintomatico penalizza i malati gravi (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr – Nonostante il “presidio” dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), i fatti di cronaca dimostrano che il vizio si perpetua. E’ notizia delle ultime settimane l’inchiesta sulle mascherine che ha visto coinvolto l’ex commissario all’emergenza Domenico Arcuri. Oppure il caso ventilatori cinesi privi dei necessari requisiti di sicurezza arrivati negli ospedali italiani grazie all’intervento di Massimo D’Alema. Senza considerare poi tutte le vicende attorno al vaccino AstraZeneca. Stando ai più recenti dati disponibili, in Italia negli ultimi tre anni il 13% degli episodi corruttivi hanno riguardato il settore della sanità. Dall’inizio della pandemia al 17 novembre, secondo l’Anac, sono stati messi a bando per affrontare la crisi sanitaria oltre 14 miliardi di euro.Curare i malati o “inseguire” gli asintomatici?La cosa che rende ancora ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr – Nonostante il “presidio” dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), i fatti di cronaca dimostrano che il vizio si perpetua. E’ notiziaultime settimane l’inchiesta sulle mascherine che ha visto coinvolto l’ex commissario all’emergenza Domenico Arcuri. Oppure il caso ventilatori cinesi privi dei necessari requisiti di sicurezza arrivati negli ospedali italiani grazie all’intervento di Massimo D’Alema. Senza considerare poi tutte le vicende attorno al vaccino AstraZeneca. Stando ai più recenti dati disponibili, in Italia negli ultimi tre anni il 13% degli episodi corruttivi hanno riguardato il settore della sanità. Dall’inizio della pandemia al 17 novembre, secondo l’Anac, sono stati messi a bando per affrontare la crisi sanitaria oltre 14 miliardi di euro.Curare io “inseguire” gli asintomatici?La cosa che rende ancora ...

Advertising

infoiteconomia : Lavoro, ad aprile 305mila assunzioni: lontani i livelli pre covid. Riparte il mercato dell’auto, immatricolazioni s… - ValeMameli : RT @ValeMameli: Stop per ora con l'inchiesta di #PiazzaPulita sul mercato vaccini parallelo che mette in imbarazzo #Zaia, il solo Zaia, anc… - GioanolaA : Betty Crocker non vendeva, studio mercato, hanno detto che bisognava aggiungere un uovo, enormi vendite. Se la mani… - Old_Next_Gen : #coprifuoco #riaperture #Covid 26 aprile: Pinco Pallo, che esce sempre con gli amici senza mascherina torna a scuol… - salernotoday : Covid-19 a Mercato San Severino, alunna positiva: classe in quarantena -