Covid | De Petris | ‘firme Fdi contro Speranza segnale imbarbarimento’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "La raccolta di firme onlineil ministrolanciata da Fdi è un passo grave e unpericoloso di imbarbarimento dei metodi di lotta politica in questo Paese". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De. "Naturalmente -aggiunge- non c'è nulla da obiettare sulla decisione legittima e prevista dalle procedure democratiche di promuovere in Parlamento la mozione di sfiduciaun ministro. Ma avviare una raccolta di firme, che non avrà alcun peso sul voto del Parlamento, significa solo indicare all'opinione pubblica un singolo ministro come responsabile di scelte, dettate dalla necessità di proteggere la salute pubblica, che sono state assunte dall'intero Governo. E' una vera e propria istigazione all'odio".