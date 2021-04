Covid Campania, oggi 2.232 contagi e 12 morti: bollettino 17 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Sono 2.232 i contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi, 17 aprile, secondo il bollettino della regione. Da ieri, segnalati altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, 1.471 sono asintomatici e 761 sintomatici. I tamponi molecolari effettuati sono 22.075. Tra i decessi, 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza. I pazienti in terapia intensiva sono 145, quelli in area non critica sono 1.532. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021) Sono 2.232 ida coronavirus inresi noti, 17, secondo ildella regione. Da ieri, segnalati altri 12. Tra i nuovi positivi, 1.471 sono asintomatici e 761 sintomatici. I tamponi molecolari effettuati sono 22.075. Tra i decessi, 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza. I pazienti in terapia intensiva sono 145, quelli in area non critica sono 1.532. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal 26 aprile tornano le zone gialle, Campania in arancione da lunedì -#ANSA - gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - CrudieziNews : #Napoli #News #ZonaArancione #Scuola #Campania #Covid #CittàMetropolitana - Campania zona arancione. Si torna in cl… - infoitinterno : Covid, scoperta nuova variante in Campania: mutazione della 'sudafricana' -