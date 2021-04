Covid | Campania in zona arancione | nuovi orari per i negozi

(Di sabato 17 aprile 2021) Sarà pubblicata oggi l’ordinanza n.14 del presidente della Giunta regionale della, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio a partire da lunedì prossimo, connesse all’inserimento dellain “”. A decorrere dal 19 aprile 2021 e fino al 15 maggio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) è permessa, al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, fermo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti. In funzione della ripresa in sicurezza delle attività di cui al punto precedente e delle attività didattiche ...

Advertising

gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - VillaIsolina : la regione Campania, il comune di Napoli e provincia hanno ricevuto fondi? Che fine hanno fatto? quali i privvedime… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Campania, nuova ordinanza di De Luca: negozi aperti fino alle 21:30 e senza obbligo di chiusura settimanale… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Campania, nuova ordinanza di De Luca: negozi aperti fino alle 21:30 e senza obbligo di chiusura settimanale… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

...arancioni per effetto dell'attuale Decreto(in scadenza il prossimo 30 aprile). APERTURE & DEBITO/ "Draghi ha riaperto per non spaccare in due l'Italia" VERSO LE NUOVE ORDINANZE DELLA...... Massimo Garavaglia, ha già dato il suo parere favorevole all'istituzione di isole- free , ... Il monitoraggio ISS del 26 aprile ha spostato dalla zona rossa a quella arancione solo la. ...Negozi aperti tutta la giornata per scongiurare assembramenti e implementati i servizi di trasporto pubblico. E’ in corso di pubblicazione l'Ordinanza che contiene ulteriori disposizioni in materia di ...Un uomo sulla settantina è finito in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato travolto da un camion mentre si trovava sul marciapiede, a Belpasso, nei pressi dell'ingress ...