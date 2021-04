Covid, Campania in arancione: da lunedì riapre il Bosco di Capodimonte (Di sabato 17 aprile 2021) Con il passaggio della Campania in zona arancione, da lunedì prossimo riapre il Real Bosco di Capodimonte. Lo ha annunciato la direzione del parco e del Museo. Il Bosco sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19.30. Il museo di Capodimonte, invece, resta chiuso fin attesa delle nuove indicazioni del ministero per i Beni culturali.. La Direzione del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, invita i frequentatori al rispetto delle regole sanitarie di contenimento del contagio da Covid 19 (mascherina da indossare anche all’aperto, distanziamento sanitario e divieto di assembramento). L’attività di corsa e jogging è ammessa dalle 7.alle 9. L’ invito ai runners è di correre nel ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Con il passaggio dellain zona, daprossimoil Realdi. Lo ha annunciato la direzione del parco e del Museo. Ilsarà aperto dalal venerdì dalle 7 alle 19.30. Il museo di, invece, resta chiuso fin attesa delle nuove indicazioni del ministero per i Beni culturali.. La Direzione del Museo e del Realdi, invita i frequentatori al rispetto delle regole sanitarie di contenimento del contagio da19 (mascherina da indossare anche all’aperto, distanziamento sanitario e divieto di assembramento). L’attività di corsa e jogging è ammessa dalle 7.alle 9. L’ invito ai runners è di correre nel ...

