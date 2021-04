Covid: Boccia, ‘su riapertura scuole necessarie misure rigorose di sicurezza’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Le riaperture graduali in base all’andamento dei contagi riteniamo siano state decise con il consueto rigore. Un debito può essere pagato dallo Stato, una vita persa non torna”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, arrivando al Nazareno per l’Assemblea nazionale del Partito democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Le riaperture graduali in base all’andamento dei contagi riteniamo siano state decise con il consueto rigore. Un debito può essere pagato dallo Stato, una vita persa non torna”. Così Francesco, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, arrivando al Nazareno per l’Assemblea nazionale del Partito democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Boccia: 'Ci fidiamo di Draghi ma non di Salvini, con lui carneficina' #Coronavirus - ilfoglio_it : Bellanova boccia le politiche di Emiliano e dell’assessore alla Salute Lopalco e chiede al ministro Speranza di far… - TV7Benevento : Covid: Boccia, 'su riapertura scuole necessarie misure rigorose di sicurezza'... - Tarqinio69 : Covid, Boccia: 'Ci fidiamo di Draghi ma non di Salvini, con lui carneficina' - AndreaZeoli : RT @GiovaQuez: Boccia a La Stampa: 'Se Draghi ha fatto questa scelta, vuol dire che ci sono i numeri per riaprire. Ci fidiamo del premier.… -