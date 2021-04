Covid Basilicata, oggi 219 contagi e un decesso: bollettino 17 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) In Basilicata sono 219 i nuovi casi di coronavirus (213 sono residenti) registrati oggi 17 aprile, su un totale di 1.709 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore c’è stato un decesso. Lo rende noto la task force regionale attraverso il bollettino quotidiano. La persona deceduta è di Montalbano Jonico. I lucani guariti o negativizzati sono 115. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.492 (+97), di cui 5.312 in isolamento domiciliare. Sono 15.543 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 479 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 180 (-6). In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 14 (-1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Insono 219 i nuovi casi di coronavirus (213 sono residenti) registrati17, su un totale di 1.709 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore c’è stato un. Lo rende noto la task force regionale attraverso ilquotidiano. La persona deceduta è di Montalbano Jonico. I lucani guariti o negativizzati sono 115. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.492 (+97), di cui 5.312 in isolamento domiciliare. Sono 15.543 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 479 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 180 (-6). In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 14 (-1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ...

