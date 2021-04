Covid, altri 310 decessi. Riaperture, studiosi e tecnici si oppongono “Così rischiamo altri 90.000 morti” (Di sabato 17 aprile 2021) La riapertura del paese dovrebbe cominciare dal 26 aprile secondo le fonti vicine al Governo. Uno studio però ha previsto uno scenario decisamente spiacevole. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 15.370 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 310 morti. Totale persone vaccinate: 4.332.143. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 aprile 2021) La riapertura del paese dovrebbe cominciare dal 26 aprile secondo le fonti vicine al Governo. Uno studio però ha previsto uno scenario decisamente spiacevole. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 15.370 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 310. Totale persone vaccinate: 4.332.143. L'articolo proviene da Leggilo.org.

