Covid, altri 12 morti nelle Marche. Dall'inizio della pandemia sono 2848 / L'andamento del virus in tempo reale (Di sabato 17 aprile 2021) ANCONA - Curva pandemica che continua a rallentare ma il bollettino dei decessi è ancora piuttosto ampio. nelle ultime 24 ore sono morte infatti 12 persone, sei uomini e sei donne, la più giovane una ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 17 aprile 2021) ANCONA - Curva pandemica che continua a rallentare ma il bollettino dei decessi è ancora piuttosto ampio.ultime 24 oremorte infatti 12 persone, sei uomini e sei donne, la più giovane una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Molti Paesi sono già aperti al turismo internazionale e altri lo stanno per fare, ma occorre avere un passaporto va… - HuffPostItalia : Gli altri effetti collaterali del Covid - NicolaPorro : Ricciardi diceva: “Grazie Cina”. Che però ci stava portando ventilatori e mascherine farlocchi. E ora spuntano altr… - Domsca20x : RT @ladyonorato: Il modello svedese, senza chiusure né obbligo di maschere, con un numero di decessi per Covid in rapporto alla popolazione… - Davjd_S : RT @ladyonorato: Il modello svedese, senza chiusure né obbligo di maschere, con un numero di decessi per Covid in rapporto alla popolazione… -