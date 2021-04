Covid-19 | il bollettino del Ministero Della Salute del 17 aprile 2021

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 15.370 nuovi contagi ?? 331.734 tamponi ?? 310 decessi - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - JeanEdernH : RT @Agenzia_Italia: I nuovi casi in calo a 15.370, con quasi 100 morti in meno - CCKKI : #Covid #Italia, oggi #15370contagi e #310morti: bollettino 17 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

il Resto del Carlino

È quanto emerge daldi oggi, sabato 17 aprile, del Ministero della Salute. I test ... Nelle ultime 24 ore sono stati 310 i decessi per(ieri erano stati 429), per un totale di 116.676 ...I dati della Regione Sono 2.546 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo ildi oggi, 17 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 74 morti. I guariti sono stati 2.006 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 696, ...La Regione Campania come di consueto riporta i dati riguardanti il contagio da Coronavirus. La Campania registra un aumento con 2.232 positivi nelle ultime 24 ore, di cui 1.471 asintomatici e 761 sint ...Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 17 aprile 2021 con i dati forniti dal ministero della Salute. Sono 15.370 i nuovi positivi al test del Covid in Italia nelle ultime 24 ore: ieri era ...