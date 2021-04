Covid-19, Crisanti: "Le riaperture porteranno un aumento dei casi, estate a rischio chiusure" (Di sabato 17 aprile 2021) "Riproporre le zone gialle è continuare con un sistema infernale" afferma il virologo, commentando le riaperture annunciate ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal premier Mario Draghi. "Siamo un Paese ostaggio di un gruppo di pressione" Leggi su rainews (Di sabato 17 aprile 2021) "Riproporre le zone gialle è continuare con un sistema infernale" afferma il virologo, commentando leannunciate ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal premier Mario Draghi. "Siamo un Paese ostaggio di un gruppo di pressione"

Advertising

orizzontescuola : Covid, Crisanti: “Riproporre le zone gialle significa continuare con un sistema infernale. Così estate a rischio” - gipontrelli : @andcapocci Zero casi forse no, ma certo se si fosse seguito quel modello, e i piani proposti da Crisanti, si sareb… - psico_Latina : RT @agorarai: 'Ribadisco che AstraZeneca è un vaccino efficace e sicuro; è molto più probabile prendersi una trombosi per il Covid che per… - ValerioGulia : La vanità dei virologi sempre in televisione e l'instancabile lavoro dei medici in prima linea. Indovinate chi ha p… - ilmeteoit : Per #CRISANTI, l'ITALIA, non raggiungerà l'IMMUNITA' di #GREGGE -