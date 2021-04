Covid-19 | bollettino Asl | l’aggiornamento della situazione nel Sannio

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 15.370 nuovi contagi ?? 331.734 tamponi ?? 310 decessi - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - infoitinterno : Covid, il bollettino della Campania: oltre 2.200 nuovi casi, tasso al 10,1% - infoitinterno : Covid Bollettino Lombardia del 17 aprile 2021: tutti i dati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Ildi oggi: su oltre 15 mila tamponi nel Lazio ( - 1.986) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.378 casi positivi al( - 96), 25 i decessi ( - ...in Lombardia, ildi sabato 17 aprile 2021. Con 50.170 tamponi effettuati, sono 2.546 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile al 5% (ieri 5.1%). Continua il ...Migliaia di medici specializzandi e farmacisti ospedalieri in formazione verranno infatti coinvolti dalla Regione nella campagna vaccinale ...Prima vittima del coronavirus a Zagarise. È morto un uomo di 82 anni che era ricoverato all'ospedale "Pugliese" di Catanzaro ...