Covid | 15 370 nuovi casi su 331 734 tamponi e altri 310 decessi | Il tasso di positività scende al 4 | 6%

(Di sabato 17 aprile 2021) Sono 15.370 idi coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 331.734processati. Ieri icontagi erano stati 15.943. Le vittime sono invece 310. In calo ricoveri e terapie ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid 370

Sono 15.i nuovi contagi da- 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Italia (3.857.443 totali), 310 i nuovi decessi (116.676 totali). Lo evidenzia il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della ...Sono 15.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero ... Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin Italia , in calo di 26 ...Coronavirus, più contagi con più tamponi, cala tasso di positività, si riduce ancora pressione su terapie intensive e reparti ...Facebook Shares Sono 15.370 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 310 morti nella tabe ...