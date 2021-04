Covid | 15 370 nuovi casi e 310 morti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid 370

Gli attualmente positivi sono oggi 26.. I ricoverati sono 1.815 (20 in meno rispetto a ieri), di ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 1.815 (...Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.235.459 e 16.484 quelle uscite oggi dall'incubo. Gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto 505.308 , ...A fronte di 331.734 tamponi, 15.370 italiani sono risultati positivi rispetto ai 15.943 di eri. Anche i decessi, rispetto ai giorni scorsi hanno registrato un piccolo calo: sono 310 le ultime vittime ...Sono 15.370 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.943 . Sono invece 310 le vittime in un giorno (ieri 429).