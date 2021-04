Costantino della Gherardesca: “Racconto di come una banda di giovani omosessuali torinesi abbia deciso di dire ‘basta’” (Di sabato 17 aprile 2021) Per celebrare i cinquant’anni del Movimento Gay Italiano, Costantino della Gherardesca ha prodotto un podcast imperdibile. Il 15 aprile 1971 su La Stampa venne pubblicata la recensione al saggio Storia di un omosessuale, di Giacomo D’Aquino, e quell’articolo apparentemente innocuo innescò la miccia: un gruppo di giovani gay torinesi, capeggiati da Angelo Pezzana, decise che era giunto il tempo di combattere per rivendicare dignità ed emancipazione sociale per le persone omosessuali. Cinquant’anni dopo la fondazione del F.U.O.R.I (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano),È», spiega a FQMagazine Costantino della Gherardesca, voce narrante del primo episodio del podcast. Cos’è che l’ha colpita di più lavorando a questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Per celebrare i cinquant’anni del Movimento Gay Italiano,ha prodotto un podcast imperdibile. Il 15 aprile 1971 su La Stampa venne pubblicata la recensione al saggio Storia di un omosessuale, di Giacomo D’Aquino, e quell’articolo apparentemente innocuo innescò la miccia: un gruppo digay, capeggiati da Angelo Pezzana, decise che era giunto il tempo di combattere per rivendicare dignità ed emancipazione sociale per le persone. Cinquant’anni dopo la fondazione del F.U.O.R.I (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano),È», spiega a FQMagazine, voce narrante del primo episodio del podcast. Cos’è che l’ha colpita di più lavorando a questo ...

