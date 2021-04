Coronavirus, ultime notizie – Superate le tre milioni di vittime. Il Brasile collassa, ora il governo chiede alle donne di rimandare la gravidanza alla fine della pandemia (Di sabato 17 aprile 2021) MONDO Oltre tre milioni di vittime in tutto il mondo. A tanto è arrivato il bilancio dell’epidemia di Coronavirus secondo l’agenzia Afp. Una soglia superata quando in Italia erano circa le 10.30. In media ogni giorno si registrano 12 mila decessi. Il dato era stato anticipato durante la notte da Worldometer, un portale web che si occupa di statistica. Secondo i dati qui raccolti, il numero totale dei pazienti attualmente positivi sarebbe 18.167.703. Brasile EPA/SEBASTIAO MOREIRA Proteste dei medici brasiliani a San PaoloA San Paolo sono iniziati i doppi turni nei cimiteri In un giorno 3.305 morti e 85.774 nuovi casi di Coronavirus, su una popolazione di 211 milioni di abitanti. L’epidemia in Brasile continua ad avanzare e sembra difficile riuscire a ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) MONDO Oltre trediin tutto il mondo. A tanto è arrivato il bilancio dell’epidemia disecondo l’agenzia Afp. Una soglia superata quando in Italia erano circa le 10.30. In media ogni giorno si registrano 12 mila decessi. Il dato era stato anticipato durante la notte da Worldometer, un portale web che si occupa di statistica. Secondo i dati qui raccolti, il numero totale dei pazienti attualmente positivi sarebbe 18.167.703.EPA/SEBASTIAO MOREIRA Proteste dei medici brasiliani a San PaoloA San Paolo sono iniziati i doppi turni nei cimiteri In un giorno 3.305 morti e 85.774 nuovi casi di, su una popolazione di 211di abitanti. L’epidemia incontinua ad avanzare e sembra difficile riuscire a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - RaiNews : L'Argentina ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di #coronavirus con 29.472 positivi segnalati nelle u… - XinhuaItalia : Ultime sul #coronavirus dal Medio Oriente – - oldmanandsea1 : RT @Corriere: Record di vaccinazioni in Italia: in un giorno oltre 347 mila dosi. Nel mondo 3 milioni di morti -