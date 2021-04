Coronavirus | ultime notizie – Il collasso del Brasile | ora il governo chiede alle donne di rimandare la gravidanza alla fine della pandemia In Canada l’Ontario chiude i confini

(Di sabato 17 aprile 2021)EPA/SEBASTIAO MOREIRA Proteste dei medici brasiliani a San PaoloA San Paolo sono iniziati i doppi turni nei cimiteri In un giorno 3.305 morti e 85.774 nuovi casi di, su una popolazione di 211 milioni di abitanti. L’epidemia incontinua ad avanzare e sembra difficile riuscire a porre un freno. Il sindaco di San Paolo, la città con più abitanti di tutto il Paese, ha deciso di modificare le disposizioni sui cimiteri. Per scavare le 600 tombe al giorno necessarie per seppellire tutti i morti gli addetti ai cimiteri comunali dovranno lavorare anche di notte. Ildel Paese ha poi chiesto a tutte lediogni. Almeno fino a quando l’epidemia non sarà passata del tutto. A dirlo Raphael Parente, ...

