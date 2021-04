Coronavirus, ultime notizie – Ieri record di vaccini somministrati in Italia: quasi 350mila. Nel mondo superate le tre milioni di vittime (Di sabato 17 aprile 2021) Italia ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Vaccinazioni in Italia record di vaccini in 24 ore Il governo spinge sul pedale dell’acceleratore. Ieri in Italia sono state somministrate 347.279 dosi di vaccino anti-Covid, secondo quanto riferisce il Commissariato all’emergenza (il dato Ieri sera era di 244.138 dosi somministrate, oggi invece è stato aggiornato a 347.279). Si tratta di un vero e proprio record nel singolo giorno, certamente ancora lontano dalle 500mila somministrazioni in 24 ore promesse dal governo. In Italia, dunque, oltre 10 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Di questi, più di 4,3 milioni con il richiamo. Il nostro Paese, però, è ancora dietro ai principali ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021)ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Vaccinazioni indiin 24 ore Il governo spinge sul pedale dell’acceleratore.insono state somministrate 347.279 dosi di vaccino anti-Covid, secondo quanto riferisce il Commissariato all’emergenza (il datosera era di 244.138 dosi somministrate, oggi invece è stato aggiornato a 347.279). Si tratta di un vero e proprionel singolo giorno, certamente ancora lontano dalle 500mila somministrazioni in 24 ore promesse dal governo. In, dunque, oltre 10di persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Di questi, più di 4,3con il richiamo. Il nostro Paese, però, è ancora dietro ai principali ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - RaiNews : L'Argentina ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di #coronavirus con 29.472 positivi segnalati nelle u… - michelecruscev : RT @Corriere: Record di vaccinazioni in Italia: in un giorno oltre 347 mila dosi. Nel mondo 3 milioni... - ilbassanese : Coronavirus, trend in discesa: il report delle ultime ore -