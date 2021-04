Coronavirus Sicilia, il bollettino del 17 aprile: 1.301 nuovi casi, 24 morti. La situazione a Palermo (Di sabato 17 aprile 2021) Sono stati 1.301 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore.E' di 1.301 il totale dei nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a dispetto dei 1.370 di ieri. I morti sono stati invece 24, il totale delle vittime Siciliane del virus sale quindi a 5.152. E' quanto si evince dal bollettino odierno diramato dal ministero della salute.Le persone ricoverate con sintomi sono 1.216, 189 in rianimazione. I guariti sono 611 e dunque il numero degli attuali positivi sfonda nuovamente quota 25mila. I tamponi processati sono stati 28.927 e il tasso di positività sale al 4,5% (ieri era al 4,1%).Di seguito, la distribuzione territoriale provincia per provincia: Palermo 458, Catania 186, Messina 105, ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021) Sono stati 1.301 idi covid registrati innelle ultime 24 ore.E' di 1.301 il totale deiriscontrati nelle ultime 24 ore in, a dispetto dei 1.370 di ieri. Isono stati invece 24, il totale delle vittimene del virus sale quindi a 5.152. E' quanto si evince dalodierno diramato dal ministero della salute.Le persone ricoverate con sintomi sono 1.216, 189 in rianimazione. I guariti sono 611 e dunque il numero degli attuali positivi sfonda nuovamente quota 25mila. I tamponi processati sono stati 28.927 e il tasso di positività sale al 4,5% (ieri era al 4,1%).Di seguito, la distribuzione territoriale provincia per provincia:458, Catania 186, Messina 105, ...

