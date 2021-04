Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 18 aprile 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 26 aprile riaprono attività nelle Regioni in zona gialla: Lega e FdI chiedono l’abolizione del coprifuoco. Record di vaccinazioni Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, domenica 18 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Come annunciato dal Premier Mario Draghi nella giornata di venerdì, dal 26 aprile tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. A partire dalla stessa data riprenderanno anche gli sport all’aperto, incluso il calcetto, dal primo maggio in zona gialla si tornerà negli stadi con una capienza massima di mille persone. Stesse regole per i concerti. Dal ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 26riaprono attività nelle Regioni in zona gialla: Lega e FdI chiedono l’abolizione del coprifuoco. Record di vaccinazioni Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, domenica 18andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Come annunciato dal Premier Mario Draghi nella giornata di venerdì, dal 26tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. A partire dalla stessa data riprenderanno anche gli sport all’aperto, incluso il calcetto, dal primo maggio in zona gialla si tornerà negli stadi con una capienza massima di mille persone. Stesse regole per i concerti. Dal ...

