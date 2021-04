Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 17 aprile 2021 (Di sabato 17 aprile 2021) Indice Rt a 0.85. Dal 26 aprile torna la zona gialla e riaprono ristoranti, ripartono gli sport all’aperto e si torna allo stadio Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, sabato 17 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DEL bollettino Nelle ultime ventiquattro ore sono 15.370 i nuovi casi (ieri 15.943) e 310 le vittime (ieri 429) per un totale di 116.676 decessi dall’inizio dell’emergenza. Sono 27.100 si ricoverati nei reparti ordinarì mentre 3.340 sono in terapia intensiva. AGGIORNAMENTO NEWS Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità si evince che il valore dell’Rt nazionale é sceso ulteriormente, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 aprile 2021) Indice Rt a 0.85. Dal 26torna la zona gialla e riaprono ristoranti, ripartono gli sport all’aperto e si torna allo stadio Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, sabato 17andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DELNelle ultime ventiquattro ore sono 15.370 i nuovi casi (ieri 15.943) e 310 le vittime (ieri 429) per un totale di 116.676 decessi dall’inizio dell’emergenza. Sono 27.100 si ricoverati nei reparti ordinarì mentre 3.340 sono in terapia intensiva. AGGIORNAMENTO NEWS Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità si evince che il valore dell’Rt nazionale é sceso ulteriormente, ...

