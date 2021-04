Coronavirus, l'emergenza continua in provincia: 169 casi e quattro morti, 50 positivi a Latina (Di sabato 17 aprile 2021) In provincia 169 contagi e altri quattro decessi. Sono i dati contenuti nel bollettino della Asl di oggi, 17 aprile, che riportano anche 92 guarigioni e 12 ricoveri nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, ... Leggi su latinatoday (Di sabato 17 aprile 2021) In169 contagi e altridecessi. Sono i dati contenuti nel bollettino della Asl di oggi, 17 aprile, che riportano anche 92 guarigioni e 12 ricoveri nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, ...

Advertising

_Carabinieri_ : Il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha visitato il Centro… - Affaritaliani : 'Una emergenza sanitaria significa che c’è gente che si ammala e muore più del normale. Ma quest’anno succede il co… - vivere_sardegna : Coronavirus, oltre la metà dei pazienti della Sardegna ricoverata a Cagliari: weekend sul filo dell’emergenza - sardanews : Coronavirus, oltre la metà dei pazienti della Sardegna ricoverata a Cagliari: weekend sul filo dell’emergenza - EmGiugiaro : RT @xrpadova: Siamo in emergenza e quindi, molte altre notizie, stanno passando in secondo piano. Dal momento però che noi non abbiamo le c… -