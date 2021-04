Coronavirus Italia, il bollettino del 17 aprile: 15.370 nuovi casi, 310 i decessi (Di sabato 17 aprile 2021) Sono 15.370 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia.Sale così a 3.857.443 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 310, per un totale di 116.676 vittime da febbraio 2020.Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.235.459 e 16.484 i guariti da ieri. Gli attuali positivi salgono a 505.308. Il tasso di positività scende al 4,6%, ieri 4,9%. Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021) Sono 15.370 idiregistrati nelle ultime 24 ore in.Sale così a 3.857.443 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia. Iodierni sono 310, per un totale di 116.676 vittime da febbraio 2020.Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.235.459 e 16.484 i guariti da ieri. Gli attuali positivi salgono a 505.308. Il tasso di positività scende al 4,6%, ieri 4,9%.

