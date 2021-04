Coronavirus in Italia | il bollettino di oggi 17 aprile | 15 370 nuovi casi e 310 morti

Advertising

Sono .... i nuovi casi diin. Sale così ad almeno 3.857.443 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 310, per un totale di 116.676 ...... 17 aprile, con i dati riguardanti l'epidemia di Covid - 19 in. Gli aggiornamenti dalle ... ricoveri in calo Sono ancora sopra i mille i nuovi casi diin Emilia - Romagna, ma continua ...I nuovi casi da Coronavirus in Italia sono 15.370. Mentre i morti sono 310. Questi i dati forniti dal ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 331.734, con il tasso di positività al 4.6 ...Sono 15.370 i nuovi casi registrati, con 310 nuove vittime. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Salute, elaborato sulla base di 331.734 tamponi effettua ...