Coronavirus in Italia | il bollettino delle ultime 24 ore

(Di sabato 17 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 17 aprile Sono 15.370 i nuovi casi innelle24 ore su oltre 331mila tamponi. Tasso di positività che scende al 4,6%. Continuano a diminuire i decessi (310) e gli ingressi in terapia intensiva (126). Cala la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+2.546) è la regione con più casi seguita da Campania (+2.232) e Puglia (+1.525). Persone che hanno ...

