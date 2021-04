Coronavirus in Italia | il bollettino del 17 aprile | 15 370 nuovi casi | i morti sono 310

(Di sabato 17 aprile 2021) Nelle ultime 24 orestati 15.370 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 15.943. I tamponi effettuati331.734, contro i 327.704 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,6% (ieri era al 4,8%).310 i, 26 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 17(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono 15.370 i nuovi casi die 310 i morti in 24 ore. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute ... Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in, ...I dati della Protezione Civile regione per regione Sono 15.370 i contagi dainoggi, 17 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 310 morti nella tabella del ministero della Salute. Sono 331.Sono 15.370 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 331.734 tamponi processati. Ieri i nuovi contagi erano stati 15.943. Le vittime sono invece 310. In calo ricoveri e terapie i ...Sono 15.370 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.943 . Sono invece 310 le vittime in un giorno (ieri 429).