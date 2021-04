Coronavirus, il calendario delle riaperture dal 26 Aprile. Registrato in Italia il nuovo record di vaccinazioni giornaliere. AstraZeneca, in Francia casi di trombosi tra pazienti più anziani – LIVE (Di sabato 17 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 13.05 – nuovo allarme AstraZeneca: in Francia casi di trombosi tra pazienti più anziani 11.42 – Italia, nuovo record di vaccinazioni giornaliere: 347.279 10.59 – Vaccini, l’Ue potrebbe non rinnovare il contratto con AstraZeneca 9.30 – Coronavirus, le regole dal 26 Aprile. Cosa si può fare in zona Gialla, Arancione e Rossa 8.13 – Il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 aprile 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 13.05 –allarme: inditrapiù11.42 –di: 347.279 10.59 – Vaccini, l’Ue potrebbe non rinnovare il contratto con9.30 –, le regole dal 26. Cosa si può fare in zona Gialla, Arancione e Rossa 8.13 – Il ...

