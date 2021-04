Coronavirus, Galli sulle riaperture: «Dicono che è un rischio calcolato? Sì, calcolato male» (Di sabato 17 aprile 2021) «Abbia pazienza: decidiamo di riaprire e abbiamo ancora più di 500 mila casi di attualmente positivi». Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive al Sacco di Milano, è tornato a chiedere prudenza per contenere i rischi dell’epidemia di Coronavirus ancora in corso. Quello che il governo ha definito un rischio calcolato (riferendosi alle riaperture che avverranno a partire dal 26 aprile) è per Galli «calcolato male». Perché nonostante il numero dei positivi sia già alto di per sé, quelle 500 mila infezioni attive non possono che essere un dato sottostimato: «Saranno più del doppio – ha sottolineato in onda a Otto e Mezzo su La7 – considerando che quelle che ci sono sfuggite sono sicuramente molte». ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) «Abbia pazienza: decidiamo di riaprire e abbiamo ancora più di 500 mila casi di attualmente positivi». Massimo, direttore del reparto di Malattie Infettive al Sacco di Milano, è tornato a chiedere prudenza per contenere i rischi dell’epidemia diancora in corso. Quello che il governo ha definito un(riferendosi alleche avverranno a partire dal 26 aprile) è per». Perché nonostante il numero dei positivi sia già alto di per sé, quelle 500 mila infezioni attive non possono che essere un dato sottostimato: «Saranno più del doppio – ha sottolineato in onda a Otto e Mezzo su La7 – considerando che quelle che ci sono sfuggite sono sicuramente molte». ...

Advertising

BrianCondor : RT @robifacc: Vado controcorrente: la #Sardegna è la dimostrazione delle #riaperture in questo paese privo di senso civico. Però non si può… - veneziana4 : #coronavirus è finita, non potete più inventarvi falsi contagi e #varianti di ogni tipo e vi ricordo che il vostro… - robifacc : Vado controcorrente: la #Sardegna è la dimostrazione delle #riaperture in questo paese privo di senso civico. Però… - ilgrilloparlan2 : RT @Libero_official: Secondo Massimo #Galli, riaprire il #26aprile è un 'rischio calcolato male': 'Mi tremano le ginocchia', sarà picco di… - Duchessaclaris1 : RT @Libero_official: Secondo Massimo #Galli, riaprire il #26aprile è un 'rischio calcolato male': 'Mi tremano le ginocchia', sarà picco di… -