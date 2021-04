Coronavirus, dal 26 aprile si può tornare in zona gialla: sì ai ristoranti aperti a cena (Di sabato 17 aprile 2021) L’Italia si prepara a riaprire con qualche giorno in anticipo rispetto allo scorso anno. Dal 26 aprile le Regioni potranno tornare in zona gialla se i dati lo consentiranno. E’ questa la linea del Governo che ha dunque scelto la strada delle riaperture “in anticipo” (si fa per dire) rispetto a quanto predisposto a inizio mese. Cosa cambierà dunque tra due settimane? Come riporta l’Agenzia Dire il Governo ha scelto di anticipare il ritorno della zona gialla consentendo, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Sarà possibile mangiare fuori anche di sera, ma con l’obbligo di rispettare il coprifuoco che resta fissato alle ore 22 mentre ci sarà la ripresa delle attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado in zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) L’Italia si prepara a riaprire con qualche giorno in anticipo rispetto allo scorso anno. Dal 26le Regioni potrannoinse i dati lo consentiranno. E’ questa la linea del Governo che ha dunque scelto la strada delle riaperture “in anticipo” (si fa per dire) rispetto a quanto predisposto a inizio mese. Cosa cambierà dunque tra due settimane? Come riporta l’Agenzia Dire il Governo ha scelto di anticipare il ritorno dellaconsentendo, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Sarà possibile mangiare fuori anche di sera, ma con l’obbligo di rispettare il coprifuoco che resta fissato alle ore 22 mentre ci sarà la ripresa delle attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado in...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Covid, ultime notizie. Superati i tre milioni di morti Se fossimo rimasti fuori dal governo non avremmo ottenuto questo risultato". Sul coprifuoco Salvini ha detto: "Se ne parlerà in Consiglio dei ministri. Non voglio essere eccessivamente ottimista, ma ...

Coronavirus ultime notizie. Silvestri: «Tecnologia a Rna ci tirerà fuori, è vera rivoluzione» Tutto chiuso, tranne i servizi essenziali, e tutti a casa in questo fine settimana a New Delhi mentre l'India si trova ad affrontare una feroce ondata di nuovo coronavirus, con oltre 200.000 contagi a ...

Dal 26 aprile riaperture in zona gialla (e non solo): il calendario Spostamenti tra regioni, bar e ristoranti, cinema, teatri e musei, scuola, palestre e piscine, stabilimenti balneari, terme e fiere: cominciano ad allentarsi le restrizioni anti-Covid anche in zona ar ...

