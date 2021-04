Coronavirus, da lunedì a scuola quasi 7 milioni di studenti | Confcommercio: per 116mila imprese il lockdown non finisce il 26 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Con il passaggio della Campania in zona arancione , da lunedì in Italia saranno quasi 7 milioni gli studenti a scuola in presenza (mentre restano in Dad quasi un milione e 657mila alunni). Riaprire ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) Con il passaggio della Campania in zona arancione , dain Italia sarannogliin presenza (mentre restano in Dadun milione e 657mila alunni). Riaprire ...

Advertising

RegioneER : ???? #coronavirus, da lunedì 12 aprile l'Emilia-Romagna torna in zona arancione. Leggi: - RegLombardia : #Covid19 ??La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca anche la Lombardia in fascia arancione. Queste le p… - BellelliAlberto : Parrucchiere, barbieri ed estetisti potranno aprire prima e tenere aperto di lunedì e ed il 1° Maggio. Per consent… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Coronavirus, la Campania passa in zona arancione da lunedì - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Coronavirus, la Campania passa in zona arancione da lunedì -