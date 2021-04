Coronavirus | 310 decessi in 24 ore In calo i nuovi ricoveri in terapia intensiva | 163 ieri 199

(Di sabato 17 aprile 2021) Il bollettino del 17 aprile Sono 15.370 icasi daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore (15.943), secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero delle vittime è invece di 310,429, e il giorno prima 380, per un totale di 116.676dall’inizio dell’emergenza sanitaria. La situazione negli ospedali Al 17 aprile sono 27.440 le persone ricoverate complessivamente negli ospedali. Di queste, 24.100 si trovano in aree non critiche (24.743), mentre altre 3.340 sono in3.366). Guardando invece agli ingressi giornalnelle unità intensive il dato di oggi è di 163 (199). Tamponi e tasso ...

Sono 15.370 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.943. Sono invece 310 le vittime in un giorno (ieri 429). Sono 331.734 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 327.704.