Corona virus: Italia, 505308 attualmente positivi a test (-1340 in un giorno) con 116676 decessi (310) e 3235459 guariti (16484). Totale di 3857443 casi (15370) Dati della protezione civile: effettuati 331734 tamponi (Di sabato 17 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 505308 attualmente positivi a test (-1340 in un giorno) con 116676 decessi (310) e 3235459 guariti (16484). Totale di 3857443 casi (15370) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 331734 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 17 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(310) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

eclissidicielo : RT @Gabriel05470893: @ChiaraC315 @_cieloitalia @andiamoviaora Passaporto vaccinale, come mai con ebola e sars mille volte più pericolosi no… - infoitinterno : Bari: corona virus, morto Gianni Colajemma - GiorgioCarbon12 : RT @Gabriel05470893: @ChiaraC315 @_cieloitalia @andiamoviaora Passaporto vaccinale, come mai con ebola e sars mille volte più pericolosi no… - ary_anna : RT @Gabriel05470893: @ChiaraC315 @_cieloitalia @andiamoviaora Passaporto vaccinale, come mai con ebola e sars mille volte più pericolosi no… - SplendorSolis00 : RT @Gabriel05470893: @ChiaraC315 @_cieloitalia @andiamoviaora Passaporto vaccinale, come mai con ebola e sars mille volte più pericolosi no… -