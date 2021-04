Copa del Rey, poker Barcellona: Athletic ko in finale (Di sabato 17 aprile 2021) Il Barcellona si è aggiudicato la Copa del Rey battendo per 4-0 l’Athletic: è la trentunesima volta per i blaugrana Il Barcellona si è aggiudicato la Copa del Rey battendo per 4-0 l’Athletic. La squadra di Ronald Koeman torna al successo in finale a tre anni dall’ultima volta. A decidere la sfida sono state le reti di Antoine Griezmann, Frenkie de Jong e il solito Leo Messi. Il fuoriclasse argentino ha realizzato una doppietta. — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Ilsi è aggiudicato ladel Rey battendo per 4-0 l’: è la trentunesima volta per i blaugrana Ilsi è aggiudicato ladel Rey battendo per 4-0 l’. La squadra di Ronald Koeman torna al successo ina tre anni dall’ultima volta. A decidere la sfida sono state le reti di Antoine Griezmann, Frenkie de Jong e il solito Leo Messi. Il fuoriclasse argentino ha realizzato una doppietta. — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : Finale di Copa del Rey, Pjanic escluso: non va nemmeno in panchina ?? - russwest23 : @belozizm55 avrupa'da messi / copa del rey'de messi - Alcarrer721 : @ESPNFC Copa del Rey>UCL according to messi fanboys. - laninamasami : messi! barca! copa del ray! - ErriAga9 : Copa Del Messi -