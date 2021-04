Copa del Rey, Athletic Bilbao-Barcellona: stasera si assegna il trofeo (Di sabato 17 aprile 2021) Voglia di vincere il trofeo della Copa del Rey dopo l’ultima, recente, finale persa contro la Real Sociedad. Alzare un trofeo che renderebbe più dolce questa stagione che, tra Champions League e Liga, non è andata propriamente secondo i piani. L’atto finale della coppa spagnola per eccellenza si disputa a Siviglia tra due società in cerca di riscatto. Ecco le ultime da Athletic Bilbao-Barcellona con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. A distanza di pochi giorni, riecco la finalissima di Copa del Rey in Spagna. Colpa, ovviamente, della crisi pandemica portata dal Covid-19 che ha anteposto la finale della scorsa stagione nei primi mesi di aprile. In quel caso, la vittoria è andata alla Real Sociedad che ha sconfitto in finale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Voglia di vincere ildelladel Rey dopo l’ultima, recente, finale persa contro la Real Sociedad. Alzare unche renderebbe più dolce questa stagione che, tra Champions League e Liga, non è andata propriamente secondo i piani. L’atto finale della coppa spagnola per eccellenza si disputa a Siviglia tra due società in cerca di riscatto. Ecco le ultime dacon le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. A distanza di pochi giorni, riecco la finalissima didel Rey in Spagna. Colpa, ovviamente, della crisi pandemica portata dal Covid-19 che ha anteposto la finale della scorsa stagione nei primi mesi di aprile. In quel caso, la vittoria è andata alla Real Sociedad che ha sconfitto in finale ...

Advertising

Leomessixprime : Lionel Messi Wallpaper??? Copa Del Rey Version?? ??&?? Are Appreciated #Messi #FCBarcelona #CopaDelRey - MarcoYera : Per chi fosse interessato: la finale di Copa del Rey verrà trasmessa stasera in chiaro e in diretta su NOVE, calcio… - alcantarer : @IMjnterista Sbocco, si va di FA cup il pomeriggio e Copa del rey stasera - pg__Kenny : 2015 messi vs Bilbao Copa del Rey final reload it?? - idnpublic : Lionel Messi, Mimpi Buruk Athletic Bilbao di Final Copa del Rey -