Convocati Juventus, UFFICIALE: non solo Ronaldo, 2 assenze per Pirlo (Di sabato 17 aprile 2021) Convocati Juventus – Atalanta-Juventus va in scena domani alle 15.00 a Bergamo. I bianconeri sfidano i temibili nerazzurri di Gasperini. In palio punti pesanti per la zona Champions. Come detto da Pirlo in conferenza stampa, non ci sarà Cristiano Ronaldo alle prese con un piccolo infortunio. Infatti non è presente nei Convocati. Convocati Juventus, la lista UFFICIALE di Pirlo Ecco di seguito i Convocati ufficiali di Pirlo per il match di domani a Bergamo, Atalanta-Juventus. Out Ronaldo per infortunio, Bernardeschi ancora positivo e Fagioli che giocherà con l’Under23. C’è Felix Correia, grande talento portoghese dell’U23. Leggi anche:Conferenza stampa ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 aprile 2021)– Atalanta-va in scena domani alle 15.00 a Bergamo. I bianconeri sfidano i temibili nerazzurri di Gasperini. In palio punti pesanti per la zona Champions. Come detto dain conferenza stampa, non ci sarà Cristianoalle prese con un piccolo infortunio. Infatti non è presente nei, la listadiEcco di seguito iufficiali diper il match di domani a Bergamo, Atalanta-. Outper infortunio, Bernardeschi ancora positivo e Fagioli che giocherà con l’Under23. C’è Felix Correia, grande talento portoghese dell’U23. Leggi anche:Conferenza stampa ...

Advertising

Fprime86 : RT @tuttosport: #AtalantaJuve, i convocati di #Pirlo: out #Ronaldo ?? - gilnar76 : Di Pardo, Dragusin e Fagioli ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #AtalantaJuve, i convocati di #Pirlo: out #Ronaldo ?? - junews24com : Di Pardo, Dragusin e Fagioli non convocati da Pirlo: il motivo - - tuttosport : #AtalantaJuve, i convocati di #Pirlo: out #Ronaldo ?? -