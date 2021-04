Convocati Bologna per lo Spezia: la lista di Mihajlovic (Di sabato 17 aprile 2021) Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro lo Spezia: ecco l’elenco completo dei rossoblù Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro lo Spezia: il tencico si presenta al gran completo contro i liguri, soprattutto in attacco dove si registra solo l’assenza (ormai prolungata) di Santander . Manca anche Tomiyasu. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Sinisaha diramato ladeiper la gara contro lo: ecco l’elenco completo dei rossoblù Sinisaha diramato ladeiper la gara contro lo: il tencico si presenta al gran completo contro i liguri, soprattutto in attacco dove si registra solo l’assenza (ormai prolungata) di Santander . Manca anche Tomiyasu. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

